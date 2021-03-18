Анатолий Анатолич впервые показал еще не рожденного сына

Ведущий программы «Ранок з Україною» Анатолий Анатолич, который готовится к рождению третьего ребенка, впервые показал своего еще не родившегося сына. Счастливые родители рассказали, почему готовились к беременности почти полгода, планируют ли партнерские роды и почему почувствовали сложность при выборе имени сыну.

Анатолий Анатолич не скрывает своего счастья и гордится тем, что у них будет сын. Даже показал малыша во время УЗИ.

«Я даже не ожидала, что ребенок уже такой большой — 400 граммов, мы так удивились! Так четко видно его глазки, ротик, носик! Видно, прямо — похож на мужа!» — поделилась жена Анатолия Анатолича Юла в эфире канала «Украина».

Звездная пара говорит, третья беременность не была для них неожиданностью — планировали ее молодые родители в течение 4 месяцев. А узнала Юла о своем интересном положении через несколько дней после поездки в Египет. Счастливую весть она сообщила Анатолию Анатоличу онлайн, когда тот вел прямой эфир .

Будет ли присутствовать Анатолий Анатолич на родах, пока не решил.

«Я боюсь, что буду терять сознание каждые 5 минут. Возможно, даже мне придется делать эпидуральный укол, а не жене», — признался ведущий. Сейчас супруги пытаются выбрать сыну имя, но пока не могут остановиться на конкретном варианте.

«Присоединились уже е эксперты: наши подписчики, астрологи, нумерологи, подруги, родственники. Однако могу сказать, что это будет не Анатолий. Нам хватает Толика в нашем районе — друга наших детей. И в моей семье также достаточно Анатолиев, думаю, надо остановиться. Он в любом случае будет Анатолич — этого достаточно. Мальчик застал нас врасплох, мы поняли, что даже не представляем, какое имя ему дать», — сказал звездный отец.

С супругой Юлией они воспитывают двух дочерей. Алиса и Лолита с нетерпением ждут появления брата.

Напомним, Анатолий Анатолич одним из первых вакцинировался от коронавируса и рассказал о своем самочувствии.

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