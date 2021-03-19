Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта дал показания против отца и желает избавиться от его фамилии

В то время, как приближается финальная стадия бракоразводного процесса Анджелины Джоли и Брэда Питта, дело набирает все более драматичный оборот. Ранее стало известно, что 45-летняя актриса намерена представить суду доказательства домашнего насилия со стороны бывшего супруга за время их брака. Свидетелями могут выступить их шестеро детей.

Старший сын актеров, 19-летний Мэддокс Джоли-Питт, уже дал показания против отца. По информации издания Us Weekly, он высказался о Брэде очень нелестно. Юноша является студентом университета и единственным из шести детей актеров, уже не подлежащим родительской опеке, о которой они никак не могут договориться.

Сообщается также, что Мэддокс желает официально избавиться от фамилии отца, оставив себе только материнскую. Правда, сама Анджелина не считает это правильным решением.

Мэддокс уже не подписывается фамилией Питт, если дело не касается юридических документов.

Анджелина усыновила Мэддокса, которому на тот момент не исполнилось еще и года, в Камбодже еще до знакомства с Брэдом — в 2002 году. Тогда она была замужем за актером Билли Бобом Торнтоном, который некоторое время считался отцом мальчика. После развода с Торнтоном в 2003 году Джоли получила единоличную опеку над ребенком. Позже Питт официально усыновил Мэддокса. Однако их отношения не были безоблачными. Анджелина обвиняла Брэда в том, что он поднял руку на их приемного первенца во время ссоры на борту самолета в 2016 году. Именно после этого случая актриса подала на развод.

Проведенное ФБР и социальными службами расследование оправдало Питта, однако Мэддокс враждебно настроен по отношению к отцу, полностью приняв сторону матери.

Для того, чтобы в суде могли свидетельствовать младшие дети пары — 14 летняя Шайло и 12-летние двойняшки Вивьен и Нокса — требуется согласие обоих их родителей.

17-летний Пакс и 16-летняя Захара в родительском согласии не нуждаются. Пока что неизвестно, давали ли они показания.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло отказалась от фамилии отца.

Фото YouTube

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