Тарас Цымбалюк пожаловался на «воришку»

Популярный украинский актер Тарас Цымбалюк пострадал от своего кота. Видео инцидента он опубликовал в сториз Instagram.

«Тимоха, ты пьешь мою воду постоянно. Ох, ну хорошо…», — вздыхает Тарас Цымбалюк, обращаясь к своему коту, который в это время залез на журнальный столик и утоляет жажду из стакана актера.

Напоминаем, что Тарас Цымбалюк вместе со своей невестой Тиной Антоненко отдохнул на Бали и опубликовал яркие фото оттуда. Он также считает этот остров настоящим местом силы.

Ранее сообщалось, что Цымбалюк опубликовал в соцсети неожиданное фото с российским актером Антоном Батыревым. На снимке мужчины обнимаются, а Тарас написал: «Чем дольше разлука, тем трепетней встреча».

Фото из Instagram Тараса Цымбалюка

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