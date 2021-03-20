Снова «массовое увольнение»: «холостяк» Заливако выгнал из шоу порно-актрису и еще семь участниц

Бизнесмен из Харькова Михаил Заливако, распрощавшийся во втором выпуске шоу «Холостяк 11» сразу с девятью девушками, остался верен себе и в новом эфире, «указав на дверь» еще восьми участницам.

Первой в третьем выпуске «Холостяка» ушла бывшая порноактриса Настя. Она покинула проект по собственному желанию. Во время вечеринки в честь дня рождения Анны девушка чувствовала давление и назвала конкуренток «злыми мегерами».

Второй шоу покинула «амбассадор леопарда» Кристина. На групповом свидании Михаил Заливако так и не смог найти общий язык с участницей. Его разочаровало то, что она пришла на реалити-шоу по совету подруги, а не по зову сердца.

Третьей ушла художница Оля, которая не смогла проявить себя на парном свидании, четвертой — Юлия, оставившая парня, вернувшегося из зоны боевых действий на востоке страны.

Пятой участницей, покинувший «Холостяка», стала 36-летняя Алла, которая уже и так состоялась как бизнес-леди и мама. Ей Михаил пожелал стать счастливой женщиной и полюбить себя.

Шестой проект покинула ювелир Алиса. По мнению «холостяка», между ними так и не появилось романтики и искры.

Седьмой ушла блогер Надин, которая успела засветиться на многих шоу — Михаил не поверил в искренность ее намерений.

Также шоу покинула Лола, которая решила уйти из проекта после вылета Алисы, с которой успела сдружиться.

Напомним, ранее Заливако откровенно признался, какую девушку выберет на проекте.

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