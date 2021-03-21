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Шоу-бизнес

«Целую крепко феминисток»: Тимати неожиданно передумал закрывать шоу «Холостяк»

17:18 21 марта 2021
Тимати на проекте

Российский рэпер Тимати неожиданно изменил своё решение о закрытии шоу «Холостяк» и сообщил, что уже сегодня, в воскресенье, в эфир выйдет вторая серия проекта, однако с несколько измененным названием.

«Я прошу прощения за то, что вчера задел чувства тех, кто смотрел, болел и поддерживал меня с первого выпуска! Вас оказалось в несколько миллионов раз больше всех возмущавшихся. Поэтому я возвращаю шоу обратно в эфир!» — написал Тимати в Instagram.

Музыкант уточнил, что вторая серия выйдет на телеканале ТНТ и будет называться «Двойной холостяк». Он также оставил язвительный комментарий в адрес тех, кто критиковал шоу и подход музыканта к выбору участниц, и заметил, что вместе с ним будет Егор Крид.

«Целуем крепко феминисток, не волнуйтесь вы так, бороться за нас никто не будет! Финал и так уже разгадали, я там дарю розу Егорке», — заключил рэпер.

Первая серия восьмого сезона сейчас вновь доступна на YouTube-канале, а вторая, по словам Тимати, появится вечером 21 марта.

Напомним, после выхода первой серии шоу «Холостяк» Тимати объявил о его закрытии и удалил первую серию. Он объяснил это обрушившейся на шоу критикой, причём преимущественно от представительниц прекрасного пола.

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