«Приводит в ярость»: Регина Тодоренко осудила участниц «Холостяка»

Популярное шоу «Холостяк», новые сезоны которого стартовали в Украине и в России, вызывают противоречивые, больше негативные отзывы, в том числе от публичных людей. Регина Тодоренко выразила свое мнение в Instagram. Она опубликовала свое фото без прически и макияжа, а в посте призналась, что сама идея шоу, когда девушки вынуждены «продавать» себя, приводит ее в ярость. Также она не понимает, зачем девушки добровольно готовы унижаться.

«С одной стороны приводит в ярость идея, которая заставляет девушек приносить дары, чтобы понравиться мужчине чуть больше, чем соперница; девушек осматривают как лошадей, проверяют „копыта“, „зубы“, „хвост“ и „гриву“. Разве это не обесценивает девушку как личность? С другой стороны — красивые самодостаточные независимые девушки сами туда идут по собственной воле, а миллионы людей смотрят на эти скачки длинноногих и белозубых, создавая рейтинг и формируя новые социальные принципы, а с третьей стороны — как же хочется счастья для каждой из участниц проекта, чтобы не нужно было проходить несколько этапов „смотрин“, кастингов, ещё и публичных, чтобы обрести любовь. Что же это на самом деле — поиск любви или жажда пиара?», — рассуждает Регина.

Подписчики в комментариях поддерживают ее и еще более резко высказываются о шоу и его российском герое. Тимати они называют клоуном и не верят в его намерения найти настоящую любовь.

Напомним, ведущим российского «Холостяка» с Тимати стал украинский герой шоу Никита Добрынин. За эту работу на него обрушилась волна критики на родине. Добрынин попытался оправдаться в сети.

Ранее «Холостячка» Ксения Мишина резко высказалась об участницах шоу с Михаилом Заливако.

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