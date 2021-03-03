Добрынин попытался оправдаться за участие в российском «Холостяке»

На Никиту Добрынина, ставшего ведущим российского шоу «Холостяк» с Тимати на канале ТНТ, обрушился шквал критики. В его адрес резко высказался продюсер Игорь Кондратюк, осудивший работу украинца в стране-агрессоре.

«Молодой, талантливый и бесчестный — это лучше, чем просто молодой и талантливый, — подумал он… своей задницей», — написал Кондратюк в Facebook.

Первое время Добрынин не комментировал новую работу, блокировал негативные комментарии в сети. Но затем попытался оправдаться, опубликовав пост в Instagram. Пишет, что долго шел к своей цели, мечтал о больших проектах и на одном из них встретил свою судьбу. Работу на российском ТВ он расценивает, как опыт. Он подчеркивает, что они с Дашей Квитковой — третья в мире пара, у которой после проекта сложились реальные отношения. По мнению Добрынина, его участие в российском шоу, это «не про политику, а про любовь».

«Я участвовал в украинской версии мирового проекта «Холостяк» и встретил там Дашу, свою жену и маму нашего будущего сына. Случайно или судьба, но мы безумно счастливы, что нашли друг друга. Не то чтобы мы этим кичимся, но мы третья пара в мире, которая осталась вместе после проекта. Это уникальная ситуация для шоу за всю историю его создания!

Поэтому меня пригласили поучаствовать в шоу «Холостяк», которое снимается по франшизе Warner Brothers по всему миру. Сообщение от команды развлекательного ТНТ было для меня неожиданностью, и я долго думал соглашаться ли. Согласился. Я понимал, сколько артистов и ведущих в подобной ситуации получили негативную реакцию. А еще я понимал, что хочу, чтобы в мире было больше любви и веры в то, что все возможно", — оправдывается Никита.

Он считает, что такими историями, как у них с Дашей важно делиться. Он не видит в своей работе на ТНТ политического подтекста.

«Здесь нет политики, даже если ее хочется найти и использовать против нашей семьи. Это история не о политике, это история о любви. Мне важно, чтобы вы это услышали от меня», — написал Добрынин.

Стоит отметить, что в комментариях отображаются только комплементарные сообщения. Негативные публикации, скорее всего, блокируются.

Напомним, во время отдыха на Мальдивах Добрынин и Квиткова объявили, что ждут ребенка. Позже они рассказали, что у них будет сын.

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