27.80 / 27.99 33.34 / 33.74
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Экс-«холостяк» Добрынин стал ведущим российского шоу с Тимати

17:58 2 марта 2021
Никита Добрынин

Герой девятого сезона шоу «Холостяк» Никита Добрынин, сыгравший в августе прошлого года реальную свадьбу с победительницей проекта Дашей Квитковой, стал ведущим аналогичного проекта на российском телевидении. На канале ТНТ он будет вести шоу, главным героем которого является Тимати. Их фото появилось в Instagram канала ТНТ.

«Ведущим нового сезона шоу „Холостяк“ станет бывший украинский „холостяк“ Никита Добрынин. Известный украинский шоумен, теле- и радиоведущий Никита Добрынин смог найти свою любовь в украинской версии шоу „Холостяк“, а в новом сезоне проекта на ТНТ поделится своим опытом с Тимати», — говорится в сообщении.

Сам Никита Добрынин пока эту новость не комментировал.

В России вокруг участия Тимати разгорелся скандал. Незадолго до объявления участия в шоу артист расстался с женой Анастасией Решетовой, родившей ему сына Ратмира. Участие рэпера в «Холостяке» называют пиаром.

Напомним, Никита Добрынин и Даша Квиткова сыграли красивую свадьбу после проекта. Во время отдыха на Мальдивах пара объявила, что ждет первенца. Никита и Даша признались, что у них будет мальчик.

Фото instagram.com/holostyak.tnt.official

18

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Винник с женой

Приласкавший на днях экс-возлюбленную Олег Винник появился на публике с женой

Людмила Порывай

Мать Наташи Королевой назло ненавистникам предстала в нижнем белье

Тина Кароль и Слава Демин

«Отпусти!» Расставшийся с женой ведущий сообщил о неприлично частых встречах с Тиной Кароль

дом

В Запорожье мать и дочь покончили с собой, поочередно выпрыгнув из окна 9-го этажа

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер