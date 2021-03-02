Экс-«холостяк» Добрынин стал ведущим российского шоу с Тимати

Герой девятого сезона шоу «Холостяк» Никита Добрынин, сыгравший в августе прошлого года реальную свадьбу с победительницей проекта Дашей Квитковой, стал ведущим аналогичного проекта на российском телевидении. На канале ТНТ он будет вести шоу, главным героем которого является Тимати. Их фото появилось в Instagram канала ТНТ.

«Ведущим нового сезона шоу „Холостяк“ станет бывший украинский „холостяк“ Никита Добрынин. Известный украинский шоумен, теле- и радиоведущий Никита Добрынин смог найти свою любовь в украинской версии шоу „Холостяк“, а в новом сезоне проекта на ТНТ поделится своим опытом с Тимати», — говорится в сообщении.

Сам Никита Добрынин пока эту новость не комментировал.

В России вокруг участия Тимати разгорелся скандал. Незадолго до объявления участия в шоу артист расстался с женой Анастасией Решетовой, родившей ему сына Ратмира. Участие рэпера в «Холостяке» называют пиаром.

Напомним, Никита Добрынин и Даша Квиткова сыграли красивую свадьбу после проекта. Во время отдыха на Мальдивах пара объявила, что ждет первенца. Никита и Даша признались, что у них будет мальчик.

Фото instagram.com/holostyak.tnt.official

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