55-летняя Элизабет Херли поделилась фото, где изображена топлес в бриллиантах

55-летняя британская модель и актриса Элизабет Херли, показавшая ранее свою моложавую 80-летнюю мать, поделилась в Instagram сексуальным архивным снимком, который привел в восторг ее фанатов.

Звезда позирует топлес — с одними лишь бриллиантовыми украшениями. «Когда сомневаешься, попробуй пышную прическу и бриллианты», — подписала она фото.

«И никакой одежды», «Бриллианты — лучшие друзья девушки», «Какие бриллианты? Я вижу только невероятную красавицу», «Я ослеплен» — писали в комментариях.

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