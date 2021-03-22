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Шоу-бизнес

55-летняя Элизабет Херли поделилась фото, где изображена топлес в бриллиантах

8:10 22 марта 2021
Элизабет Херли

55-летняя британская модель и актриса Элизабет Херли, показавшая ранее свою моложавую 80-летнюю мать, поделилась в Instagram сексуальным архивным снимком, который привел в восторг ее фанатов.

Звезда позирует топлес — с одними лишь бриллиантовыми украшениями. «Когда сомневаешься, попробуй пышную прическу и бриллианты», — подписала она фото.

«И никакой одежды», «Бриллианты — лучшие друзья девушки», «Какие бриллианты? Я вижу только невероятную красавицу», «Я ослеплен» — писали в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Леди в красном: 55-летняя Элизабет Херли показалась в купальнике смелого фасона.


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