Иван Ургант слег с ковидом

Шоумен Иван Ургант подхватил коронавирусную инфекцию.

«Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи», — написал он в своем микроблоге.

Ургант, поблагодаривший людей, интересовавшихся его самочувствием, пообещал, что все подробно расскажет в эфире передачи: «Всем спасибо за беспокойство. Я самоизолировался дома. Чувствую себя нормально. Об остальном сегодня вечером в «Вечернем Урганте».

Кстати, о своем самочувствии в программе Урганта недавно рассказывал актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев, который в такси потерял сознание и попал в больницу.

Напомним, что ранее коронавирусом заболел известный российский актер Сергей Жигунов. Главный «гардемарин» отметил свое 58-летие, выложив в сеть фото на больничной койке. Правда, долго он в больнице не вылежал, сбежав от врачей.

Фото Ивана Урганта из социальных сетей.

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