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Шоу-бизнес

Леся Никитюк в Египте озадачила вопросом и длинными ногами

19:25 22 марта 2021
Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram фото из египетской Хургады.

На снимке Леся полулежит на кровати в черном мини платье-комбинации. На ногах у нее черные босоножки со шнуровкой. В глаза сразу бросаются длинные и стройные ножки Леси.

«Что самое длинное в Египте после речки Нил? Ваши варианты?» — так ведущая подписала фото.

Фото в сети только чуть больше 10 минут, а его уже посмотрели около 12 тысяч фолловеров. Для поклонников Никитюк ответ очевиден.

Напомним, на шоу пародий «Липсинк баттл» Лесе Никитюк, сделали предложение. После выступления ведущей, на сцену вышел мужчина и упал перед Лесей на колено. От неожиданности Никитюк закрыла лицо руками и едва не расплакалась. На этом же проекте ведущую ожидал и неприятный сюрприз.

Фото Instagram/lesia_nikituk

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