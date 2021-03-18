Лесе Никитюк сделали предложение

Телеведущей Лесе Никитюк, показавшей недавно свою прогулку по Босфору, сделали предложение. Это произошло на шоу пародий «Липсинк баттл», в котором Леся воплотит знаменитую певицу Адель, «залипсив» ее хит Hello. После выступления певицу ждал огромный сюрприз — кольцо и предложение руки и сердца на сцене. Мужчина упал перед Лесей на колено с неожиданным предложением.

Фото волнующего момента появилось в сети. От неожиданности Леся закрыла лицо руками и едва не расплакалась.

Известно, что конкурентом Никитюк в новом выпуске «Липсинк баттла» будет Павел Зибров, который перевоплотиться в легендарного Фредди Меркьюри.

Ранее Ксения Мишина спародировала на сцене Олега Винника, а ее возлюбленный Александр Эллерт перевоплотился в Бритни Спирс.

Комик Игорь Ласточкин в интервью «ФАКТАМ» раскрыл подробности проекта и рассказал, как он копировал Руслану.

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