Попавшая в реанимацию Лера Кудряцева сообщила причину

Причиной экстренной госпитализации российской телеведущей Леры Кудрявцевой, которую увезли в больницу прямо со съемок шоу «Секрет на миллион», оказался стресс и накопленная усталость.

Об этом Кудрявцева рассказала в сториз в Instagram. «Сама испугалась и всех напугала… Нервы, стресс… Отдыхать надо», — говорит телеведущая. Ей уже проверили сердце и сделали компьютерную томографию легких. Назначены и другие обследования.

«Предварительно — нужно больше отдыхать, поскольку „физика“ дает сбой… Накопленная усталость», — говорит Кудрявцева и добавляет, что в обморок она не падала. Телеведущая уточняет, что в какой-то момент ей стало трудно дышать и появилась тяжесть в груди.

Недавно телеведущая выложила в сеть фото с бывшим мужем — певцом Сергеем Лазаревым. Экс-супруги встретились на дне рождения младшей сестры композитора Игоря Крутого.

Напомним, что Лера Кудрявцева является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины.

Фото Леры Кудрявцевой из социальных сетей.



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