27.59 / 27.76 32.76 / 33.11
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Попавшая в реанимацию Лера Кудряцева сообщила причину

10:33 23 марта 2021
Лера Кудрявцева

Причиной экстренной госпитализации российской телеведущей Леры Кудрявцевой, которую увезли в больницу прямо со съемок шоу «Секрет на миллион», оказался стресс и накопленная усталость.

Об этом Кудрявцева рассказала в сториз в Instagram. «Сама испугалась и всех напугала… Нервы, стресс… Отдыхать надо», — говорит телеведущая. Ей уже проверили сердце и сделали компьютерную томографию легких. Назначены и другие обследования.

«Предварительно — нужно больше отдыхать, поскольку „физика“ дает сбой… Накопленная усталость», — говорит Кудрявцева и добавляет, что в обморок она не падала. Телеведущая уточняет, что в какой-то момент ей стало трудно дышать и появилась тяжесть в груди.

Недавно телеведущая выложила в сеть фото с бывшим мужем — певцом Сергеем Лазаревым. Экс-супруги встретились на дне рождения младшей сестры композитора Игоря Крутого.

Напомним, что Лера Кудрявцева является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины.

Фото Леры Кудрявцевой из социальных сетей.

266

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Евгений Сморигин и Оксана Марченко

«Сначала большие камни уберите»: участник «Дизель шоу» рассказал Оксане Марченко, как подготовиться к причастию

внук Ротару

«До неприличия…» Сын Ротару выдвинул «обвинение» ее внуку по случаю 27-летия

Василий Чеботарь

Украинец Чеботарь одним ударом обездвижил чемпиона мира по кикбоксингу: видео нокаута

Никита Добрынин

Никиту Добрынина убрали из российского «Холостяка»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер