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Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву увезли в реанимацию прямо со съемок: что произошло

20:20 22 марта 2021
Лера Кудрявцева

Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву экстренно госпитализировали. Звезду увезли в больницу прямо со съемок шоу «Секрет на миллион».

В Instagram Stories Кудрявцева сообщила, что попала в реанимацию и очень испугалась.

Сейчас врачи выясняют причину ее плохого самочувствия.

Напомним, последнее время Леру Кудрявцеву постоянно преследуют какие-то несчастья. Едва излечившись от коронавируса, телеведущая попала в больницу с переломом крестца. Тогда же у нее было сотрясение мозга. Врачи назначили Лере постельный режим, ей потом долго пришлось ходить с тростью.

Подруги Леры считают, что ее преследует черная энергия завистников.

Фото Instagram/leratv

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