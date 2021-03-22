Леру Кудрявцеву увезли в реанимацию прямо со съемок: что произошло
Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву экстренно госпитализировали. Звезду увезли в больницу прямо со съемок шоу «Секрет на миллион».
В Instagram Stories Кудрявцева сообщила, что попала в реанимацию и очень испугалась.
Сейчас врачи выясняют причину ее плохого самочувствия.
Напомним, последнее время Леру Кудрявцеву постоянно преследуют какие-то несчастья. Едва излечившись от коронавируса, телеведущая попала в больницу с переломом крестца. Тогда же у нее было сотрясение мозга. Врачи назначили Лере постельный режим, ей потом долго пришлось ходить с тростью.
Подруги Леры считают, что ее преследует черная энергия завистников.
Фото Instagram/leratv492
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