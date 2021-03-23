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Шоу-бизнес

Голая Ивлеева сделала себе особый подарок

10:55 23 марта 2021
Настя Ивлеева

Российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева, устроившая громкую вечеринку в честь своего 30-летия, похвасталась особым подарком для себя любимой. По случаю юбилея она полностью обнажилась для мужского глянца Playboy.

Настя говорит, что решилась на откровенную фотосъемку, потому что к 30 годам чувствует себя уверенно, как никогда, довольна своим телом. Ивлеева похвасталась, что «влила» в эту обложку кучу денег, сделала ее самой дорогой в России.

«Я и моя команда делали эту обложку сами! Во всех смыслах, начиная от продюсирования каждой мелочи, заканчивая фотографом и зд дизайном! Потому, смело считаем, что это лучшая, и самая дорогая обложка за историю русского Playboy!», — поделилась Настя в Instagram.

Ранее певица и актриса Даша Астафьева взволновала поклонников откровенными фото.

Фото Instagram.com/_agentgirl

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