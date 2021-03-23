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«Отвратительное тело»: звезду «Женского квартала» Сопонару в исподнем подвергли критике

12:54 23 марта 2021
Ирина Сопонару

Актриса «Женского квартала» Ирина Сопонару опубликовала в Instagram очередное пикантное фото. На снимке артистка в красном бикини, такого же цвета поясе с подтяжками и чулках. Бюстгалтер оформлен так, как будто по нему идут языки пламени.

«Зажигать, а не сжигать», — подпись под снимком.

Среди поклонников артистки нашлись те, кто раскритиковал снимок и саму фигуру звезды. Сопонару ответила.

Ирина Сопонару родом из Черновцов. Она закончила факультет истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета, магистр политических наук. В Киеве училась в театральной студии театра «Черный Квадрат». Была участницей команды КВН «Винницкие перцы».

Сопонару — фотомодель и актриса театра и кино. Она много снимается. В ситкоме «Однажды под Полтавой» ей досталась роль Яринки.

В программе «Светская жизнь» Сопонару рассказала, что после пяти лет отношений рассталась с бойфрендом-британцем.

Фото Instagram/irinasoponaru

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