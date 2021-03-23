27.60 / 27.76 32.75 / 33.10
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Заболевшую ковидом Мишину обеспокоили последствия для мозга

13:33 23 марта 2021
Мишина

«Холостячка» Ксения Мишина заболела коронавирусом и поблагодарила своих поклонников за пожелания скорейшего выздоровления. В Instagram Stories актриса опубликовала видео с благодарностью, в котором сделала неправильное окончание в слове.

Избранник актрисы за кадром поправил ее.

«Тут мне сказали, что корона влияет на мозг», — сообщила, улыбаясь, Мишина.

Напомним, Ксения Мишина снялась в новом сериале «Клятва врача» о работе бригады скорой помощи.

На днях Мишина вспомнила свое участие в телешоу «Холостячка» и раскритиковала девушек, которые борются за сердце «холостяка» Михаила Заливако.

Фото instagram.com/misha.k.ua/

109

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ту-22М3

Российские военные погибли из-за инцидента с бомбардировщиком

Евгений Сморигин и Оксана Марченко

«Сначала большие камни уберите»: участник «Дизель шоу» рассказал Оксане Марченко, как подготовиться к причастию

Гросу

«Выглядите на 50»: Алина Гросу нарвалась на критику из-за смены образа

внук Ротару

«До неприличия…» Сын Ротару выдвинул «обвинение» ее внуку по случаю 27-летия

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер