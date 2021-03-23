Заболевшую ковидом Мишину обеспокоили последствия для мозга

«Холостячка» Ксения Мишина заболела коронавирусом и поблагодарила своих поклонников за пожелания скорейшего выздоровления. В Instagram Stories актриса опубликовала видео с благодарностью, в котором сделала неправильное окончание в слове.

Избранник актрисы за кадром поправил ее.

«Тут мне сказали, что корона влияет на мозг», — сообщила, улыбаясь, Мишина.

Напомним, Ксения Мишина снялась в новом сериале «Клятва врача» о работе бригады скорой помощи.

На днях Мишина вспомнила свое участие в телешоу «Холостячка» и раскритиковала девушек, которые борются за сердце «холостяка» Михаила Заливако.

Фото instagram.com/misha.k.ua/

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