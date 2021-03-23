«Старенькая вы уже»: испугавшаяся инфаркта Лера Кудрявцева оценила совет подписчицы

Российской телеведущей Лере Кудрявцевой, которую увезли в больницу прямо с съемок шоу, посоветовали беречь себя, намекнув на возраст.

В Instagram Кудрявцева разместила пост, рассказав о своей госпитализации и пожаловавшись, на «мнительность и тревожность». Она также упомянула, что ночью в реанимации «чуть не схватила инфаркт миокарда».

Под этим постом одна из фолловеров написала, что телеведущей не следует забывать о возрасте, назвав 49-летнюю Кудрявцеву «старенькой». На этот комментарий отреагировала и сама телеведущая.

Ранее Лера Кудрявцева рассказывала, что ей стало плохо на съемочной площадке — было тяжело дышать и появилась боль в груди. По ее словам, «физика» дала сбой — отдыхать нужно больше. Телеведущей уже проверили сердце и сделали компьютерную томографию легких. Назначены и другие обследования.

Напомним, что телеведущая является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины.

Фото Леры Кудрявцевой из социальных сетей.

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