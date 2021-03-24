27.69 / 27.88 32.72 / 33.08
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Любовный треугольник? Ольга Сумская испытала кайф от двух своих мужей

10:49 24 марта 2021
Ольга Сумская

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская показала двух своих мужей — бывшего, Евгения Паперного, и нынешнего, Виталия Борисюка, назвав их прекрасными актерами, добавив, что играть с ними на одной сцене — это кайф.

Короткое видео Ольга Сумская выложила в сториз в Instageam. «Прекрасные актеры готовятся к выходу. Видите, какая пара…» — говорит актриса.

Одна из поклонниц написала Сумской, что та выступает на одной сцене и с бывшим, и с нынешним мужем. Актриса назвала это «кайфом» и написала, что так и должно быть.

Напомним, что Ольга Сумская была в браке с Евгением Паперным в 1987—1991 годах. Замуж за Виталия Борисюка она вышла в 1991 году. У актрисы двое детей — Антонина Паперная, которая более десяти лет живет в России, и Анна Борисюк.

В 2019 году Ольга Сумская и ее дочери снялись для обложки популярного журнала.

Фото Ольги Сумской из социальных сетей.

208

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Стол в виде айфона

Парень купил через интернет дешевый iPhone и заподозрил неладное, получив коробку высотой в человеческий рост

Максим Галкин

Выбежавший голым к снегу Галкин обеспокоил поклонников

булитко

«Каждый пальчик бы облизал»: устроившую трансляцию из ванны Булитко атаковали «любовники»

инна нарожная

Бухгалтер первой категории: появились подробности об умершей после вакцинации украинской военной

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер