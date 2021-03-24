Любовный треугольник? Ольга Сумская испытала кайф от двух своих мужей

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская показала двух своих мужей — бывшего, Евгения Паперного, и нынешнего, Виталия Борисюка, назвав их прекрасными актерами, добавив, что играть с ними на одной сцене — это кайф.

Короткое видео Ольга Сумская выложила в сториз в Instageam. «Прекрасные актеры готовятся к выходу. Видите, какая пара…» — говорит актриса.



Одна из поклонниц написала Сумской, что та выступает на одной сцене и с бывшим, и с нынешним мужем. Актриса назвала это «кайфом» и написала, что так и должно быть.

Напомним, что Ольга Сумская была в браке с Евгением Паперным в 1987—1991 годах. Замуж за Виталия Борисюка она вышла в 1991 году. У актрисы двое детей — Антонина Паперная, которая более десяти лет живет в России, и Анна Борисюк.

В 2019 году Ольга Сумская и ее дочери снялись для обложки популярного журнала.

Фото Ольги Сумской из социальных сетей.

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