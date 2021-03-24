«Не похожа»: 47-летняя Наташа Королева похвасталась фигурой в купальнике
Певица Наташа Королева, изменения в фигуре которой вызвали споры среди фолловеров, показала, как она выглядит в бикини. Артистка опубликовала ролик в TikTok.
На видео Наташа Королева пританцовывает в купальнике под песню Мадонны «La isla Bonita!»
@koroleva__star
la isla Bonita!La Isla Bonita — Madonna
Но подписчики оставили ироничные комментарии: «Что-то не похожа», «Наташа, а что, от колготок на животе отпечаток такой?»
Напоминаем, Наташа Королева внесена в базу сайта «Миротворец» за участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора и сознательное нарушение государственной границы Украины — проникновение в захваченный российскими оккупантами Крым.
Как сообщалось ранее, Наташа Королева заявила что для активных занятий спортом ей не хватает любви к своему телу.
Фото из Instagram Наташи Королевой324
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