Алла Пугачева показала «брата»

Известная певица Алла Пугачева назвала братом певца Александра Буйнова, поздравляя его с днем рождения — 24 марта ему исполнился 71 год.

«С Днем рождения, брат. Живи на радость всем, кто тебя любит», — написала Пугачева в Instagram, опубликовав архивное фото с Буйновым.

Кстати, архивное фото ко дню рождения Буйнова опубликовал и композитор Игорь Николаев. На фото — он сам, виновник торжества и Алла Пугачева, которые выбрались на шашлыки. «Люблю это фото! Вообще люблю нашу теплую компанию», — признался композитор.

Ранее Александр Буйнов рассказывал курьезную историю из своей жизни, в которой фигурировала ведущая солистка группы Boney M Лиз Митчелл. Они столкнулись на съемках. Певица, в гримерку которой постучался певец, предложила ему выпить водки, однако тот отказался.

Фото Аллы Пугачевой из социальных сетей.

74

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter