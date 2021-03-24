27.70 / 27.89 32.73 / 33.08
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала «брата»

14:28 24 марта 2021
Алла Пугачева

Известная певица Алла Пугачева назвала братом певца Александра Буйнова, поздравляя его с днем рождения — 24 марта ему исполнился 71 год.

«С Днем рождения, брат. Живи на радость всем, кто тебя любит», — написала Пугачева в Instagram, опубликовав архивное фото с Буйновым.

Кстати, архивное фото ко дню рождения Буйнова опубликовал и композитор Игорь Николаев. На фото — он сам, виновник торжества и Алла Пугачева, которые выбрались на шашлыки. «Люблю это фото! Вообще люблю нашу теплую компанию», — признался композитор.

Ранее Александр Буйнов рассказывал курьезную историю из своей жизни, в которой фигурировала ведущая солистка группы Boney M Лиз Митчелл. Они столкнулись на съемках. Певица, в гримерку которой постучался певец, предложила ему выпить водки, однако тот отказался.

Фото Аллы Пугачевой из социальных сетей.

74

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Наташа Королева

«Не похожа»: 47-летняя Наташа Королева похвасталась фигурой в купальнике

билык

Ирина Билык получила романтическое предложение от шейха

Эйнат Кляйн

Жену Андрея Макаревича поразило содержимое мусорного бака в Киеве

Парень смотрит в «камеру»

Солнце после дождя со снегом: синоптики дали прогноз погоды на выходные

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер