Госпитализированную Леру Кудрявцеву ночью «атаковал» мужчина в крови и с безумным взглядом

Телеведущая Лера Курдявцева, которую госпитализировали прямо со съемочной площадки, рассказала, как чуть не получила ночью инфаркт в реанимационном отделении.

В Instagram она написала, что причиной сердечного приступа у нее едва не стал мужчина в окровавленной футболке, который ночью зашел в ее палату из соседнего блока.

«Я напряглась, привстала и спросила, мол, не заблудился ли он? Мужчина, не обращая на меня внимания, тихо открывает дверь и идет, шаркая тапочками, к моей кровати. Я приподнялась, сердечко забилось быстрее, ладошки влажные… Мужчина подходит к кровати, останавливается передо мной с улыбкой на лице и совершенно безумными глазами. Я опускаю взгляд и вижу кровь на его белой футболке. Кровь, которая просачивается сквозь его футболку!» — пишет телеведущая.

Испугавшись не на шутку, Курдявцева вскочила с постели и выскочила за дверь, которую тут же попытался открыть ее нежданный гость. «У меня есть одна особенность — я от страха всегда молчу… Вот так вот молча продолжалась эта схватка между молчащей мной и молчащим мужика. Долго описывать, что происходящее напоминало фильм ужасов при достаточно правдоподобном антураже. И это как раз про то, что после этого я реально чуть не схватила инфаркт», — добавляет она.

Позже выяснилось, что мужчина — пациент из соседней палаты, который выдернул катетер и пошел бродить по отделению…

Ранее Кудрявцева рассказала, что ей стало плохо на съемочной площадке. По предварительным данным, причиной этого стал стресс и переутомление.

Напомним, что телеведущая является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины.

Фото Леры Кудрявцевой из социальных сетей.

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