Модель Эмили Ратаковски показала, как кормит грудью сына

29-летняя американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски, которая 8 марта впервые стала мамой, поделилась фото, на котором она кормит грудью своего малыша Сильвестра. «Прекрасный мальчик», — подписала она фото. «С прекрасной мамой», — сразу же отозвались фанаты, восхищаясь красотой снимка, запечатлевшего интимный момент.

Эмили, которая начала карьеру модели в 14 лет, прославилась после того, как в 2013 году снялась топлес в музыкальном клипе Робина Тика Blurred Lines.

Она вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Беар-Маккларда 23 февраля 2018 года после нескольких недель отношений.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Чувствую себя Винни-Пухом»: беременная Ратаковски полностью разделась на камеру.



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