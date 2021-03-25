Jerry Heil впервые за три года выбралась за границу и поделилась впечатлениями от Эмиратов

Украинская певица Яна Шемаева, выступающая под именем Jerry Heil, отправилась на отдых в Объединенные Арабские Эмираты.

В Instagram Stories девушка рассказала, что ее поразил уровень обслуживания — все очень современно, красиво, вежливо, персонал вышколен. Комнату, в которой было шумно, Яне без проблем поменяли на более комфортную и тихую.

Первые два дня девушке пришлось побыть на карантине. Она стремилась скорее выйти из отеля и увидеть красоту Дубая. Яна показала пляж и бирюзовую гладь моря. Затем сделала стрим во время вечерней молитвы и показала, как обгорела на пляже.

Певица пробудет в Дубае неделю и в восторге от своего отдыха.

Напомним, недавно Jerry Heil пережила стрессовую ситуацию — она потеряла голос. Девушка считает что это произошло от того, что она многие эмоции держала в себе.

А на днях у Яны было приятное событие — она приобрела земельный сертификат на владение 30 квадратными сантиметрами земли в Шотландии, которые, согласно ее заявлению, дают ей право официально называться «леди».

Фото instagram.com/thejerryheil/

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