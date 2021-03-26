«Разврат!» Лесе Никитюк пришлось закрывать глаза подруге на концерте Maruv

Во время отдыха в Египте Леся Никитюк с подругой побывали на концерте певицы Maruv.

Представление, как всегда, было ярким и зажигательным. Maruv и ее коллектив выступали в очень сексуальных костюмах. На сцене артисты эпатировали публику провокационными жестами и трюками.

Лесе пришлось даже закрыть глаза своей подруге, которую шокировало шоу. Обо всем этом ведущая рассказала у себя в Instagram Stories.

Напомним, сама Maruv недавно жаловалась, что страдает от болей в коленях. Певица подозревает, что заработала растяжение после зажигательных танцев на сцене.

Фото Instagram/lesia_nikituk

364

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter