Бруклин Бекхэм и его невеста в знак любви обменялись золотыми зубами

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин и его невеста-актриса Николь Пельтц, которые часто шокируют фанатов своими откровенными снимками, на этот раз удивили странными украшениями, которыми они обменялись в знак любви к друг другу.

Как сообщила у себя в Instagram 26-летняя Никола, она заказала ожерелья из их зубов мудрости, покрыв их золотом. 22-летний Бруклин назвал это «лучшим подарком от лучшего друга и замечательной невесты». Однако многим пользователям сети это показалось странным. «Может, кольцами жениху и невесте уже и не надо меняться?», «Странная идея», — писали в комментариях.

Бруклин и дочь американского миллиардера Пельтц обручились в июле прошлого года. Дата их свадьбы пока не сообщалась.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Бруклин Бекхэм перевоплотился в свою мать Викторию и ее подруг по Spice Girls с помощью приложения для смартфона.

Фото Instagram

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