27.83 / 28.04 32.73 / 33.09
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Бруклин Бекхэм и его невеста в знак любви обменялись золотыми зубами

11:58 26 марта 2021
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин и его невеста-актриса Николь Пельтц, которые часто шокируют фанатов своими откровенными снимками, на этот раз удивили странными украшениями, которыми они обменялись в знак любви к друг другу.

Как сообщила у себя в Instagram 26-летняя Никола, она заказала ожерелья из их зубов мудрости, покрыв их золотом. 22-летний Бруклин назвал это «лучшим подарком от лучшего друга и замечательной невесты». Однако многим пользователям сети это показалось странным. «Может, кольцами жениху и невесте уже и не надо меняться?», «Странная идея», — писали в комментариях.

Бруклин и дочь американского миллиардера Пельтц обручились в июле прошлого года. Дата их свадьбы пока не сообщалась.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Бруклин Бекхэм перевоплотился в свою мать Викторию и ее подруг по Spice Girls с помощью приложения для смартфона.

Фото Instagram

136

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алина Гросу

«Были больше»: покрасовавшаяся грудью Алина Гросу ответила на подозрения

Дмитрий Монатик

Скромный? Особняк Монатика показали с высоты птичьего полета

Линдси Джейн Кеннеди

Блуждавшая три недели в канализации женщина заявила, что выжила благодаря найденной там бутылке

Никитюк

«Разврат!» Лесе Никитюк пришлось закрывать глаза подруге на концерте Maruv

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер