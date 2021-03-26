Поклонники взвоют от восторга: Тине Кароль подобрали пару на шоу «Голос країни»

В шоу «Голос країни» возвращается Дан Балан — хитмейкер и бывший тренер станет советником у Тины Кароль.

Как сообщает «ТСН», в этом сезоне шоу появится нововведение — во время «нокаута» рядом с наставниками появятся «советники», которые будут помогать тренерам сделать правильный выбор и понять, кто пройдет в четвертьфинал.

Отмечается, что первый эфир «нокаута» покажут в нынешнее воскресенье, 28 марта.

Помимо Дана Балана в шоу примут участи и другие знаменитости. Так, советником Нади Дорофеевой стала хип-хоп исполнительница Alyona Alyona, певец и продюсер MONATIK обратился за помощью к фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлии Саниной, а Иван Дорн стал советником Олега Винника.

Напомним, что фанаты ранее буквально атаковали организаторов, требуя вернуть Дана Балана в шоу.

На возможность этого как-то намекал телеведущий Юрий Горбунов — он опубликовал фото с одной из репетиций шоу, на которой Дан Балан стоял рядом с Тиной Кароль. А снимок был подписан так: «Welcome back, Dan Balan».

Фото Тины Кароль из социальных сетей.

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