Оля Полякова с издевкой сравнила успех от показа своего тела с помощью детям
Украинская певица Оля Полякова своеобразно ответила на упрек подписчиков в том, что «лучше б детям помогла». Она опубликовала несколько сториз в Instagram.
Оля Полякова разместила скрин комментария к своей фото: «Лучше б детям помогла, чем ж… голую выставлять».
Певица привела число комментариев и лайков к опубликованным ею фото и к постам о помощи детям. Получается, что Полякова привлекает внимание во много раз больше.
Как сообщалось ранее, фолловеры пишут, что их уже начинает подташнивать от фото Оли Поляковой и упрекают ее в использовании фотошопа.
Напомним, Полякова показала себя без макияжа — поклонники пришли в восторг от цветущего вида певицы и поинтересовались, как ей удается сохранять молодость.
Фото из Instagram Оли Поляковой73
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