Оля Полякова с издевкой сравнила успех от показа своего тела с помощью детям

Украинская певица Оля Полякова своеобразно ответила на упрек подписчиков в том, что «лучше б детям помогла». Она опубликовала несколько сториз в Instagram.

Оля Полякова разместила скрин комментария к своей фото: «Лучше б детям помогла, чем ж… голую выставлять».

Певица привела число комментариев и лайков к опубликованным ею фото и к постам о помощи детям. Получается, что Полякова привлекает внимание во много раз больше.

Как сообщалось ранее, фолловеры пишут, что их уже начинает подташнивать от фото Оли Поляковой и упрекают ее в использовании фотошопа.

Напомним, Полякова показала себя без макияжа — поклонники пришли в восторг от цветущего вида певицы и поинтересовались, как ей удается сохранять молодость.

Фото из Instagram Оли Поляковой

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