27.83 / 28.04 32.73 / 33.09
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Без продюсера и с новым именем: Слава Каминская выпустила первую сольную песню

17:51 26 марта 2021
Слава Каминская

Певицы Слава Каминская, раскрывшая правду о распаде дуэта «НеАнгелы», дебютировала, как сольная певица. Она теперь работает без продюсера и выступает под новым именем SLAVA KAMINSKA. Ее первая работа — «911».

В видео Слава предстала в новом имидже — с коротким каре, в обтягивающих леггинсах и боди, дополнила образ массивными аксессуарами.

«Мы долго не могли определиться, что из моего нового репертуара представить в первую очередь. Все песни очень разные, как и я сама. Разное настроение, разное звучание. Сейчас я полностью руковожу всеми процессами: от написания музыки до оформления обложки, сама себе продюсер. Это сложно, но безумно интересно», — говорит Слава.

По словам певицы, репертуар SLAVA KAMINSKA будет существенно отличаться от репертуара группы «НеАнгелы».

Сольный трек Славы уже оценили ее подписчики в Instagram, поздравив с премьерой. Среди них и бывшая коллега Виктория Смеюха. Однако нашлись и те, кто раскритиковал сольный трек певицы.

Также в сети сравнивают «911» Славы с песней Тины Кароль «Скандал».

173

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алина Гросу

«Были больше»: покрасовавшаяся грудью Алина Гросу ответила на подозрения

Дмитрий Монатик

Скромный? Особняк Монатика показали с высоты птичьего полета

донбасс

Позиции ВСУ на Донбассе накрыли из минометов: много погибших

Джек и Август

Принцесса Евгения поделилась милыми семейными фото с полуторамесячным сыном

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер