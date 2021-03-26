Без продюсера и с новым именем: Слава Каминская выпустила первую сольную песню
Певицы Слава Каминская, раскрывшая правду о распаде дуэта «НеАнгелы», дебютировала, как сольная певица. Она теперь работает без продюсера и выступает под новым именем SLAVA KAMINSKA. Ее первая работа — «911».
В видео Слава предстала в новом имидже — с коротким каре, в обтягивающих леггинсах и боди, дополнила образ массивными аксессуарами.
«Мы долго не могли определиться, что из моего нового репертуара представить в первую очередь. Все песни очень разные, как и я сама. Разное настроение, разное звучание. Сейчас я полностью руковожу всеми процессами: от написания музыки до оформления обложки, сама себе продюсер. Это сложно, но безумно интересно», — говорит Слава.
По словам певицы, репертуар SLAVA KAMINSKA будет существенно отличаться от репертуара группы «НеАнгелы».
Сольный трек Славы уже оценили ее подписчики в Instagram, поздравив с премьерой. Среди них и бывшая коллега Виктория Смеюха. Однако нашлись и те, кто раскритиковал сольный трек певицы.
Также в сети сравнивают «911» Славы с песней Тины Кароль «Скандал».173
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