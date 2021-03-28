27.83 / 28.00 32.77 / 33.06
Киев: +15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Два миллиона за новую попу: Любовь Успенская похвасталась пластикой ягодиц

14:11 28 марта 2021
Любовь Успенская

Известная российская певица Любовь Успенская, которой недавно исполнилось 67 лет, потратила два миллиона рублей (около 738 тысяч гривен) на увеличение попы. Радостная новость прозвучала в эфире одного из российских телеканалов.

«Я недавно видела у Любы Успенской, как она сделала себе потрясающе попу. И я вам должна сказать, что, блин, не важно, сколько тебе лет, но если ты гордишься тем, что у тебя получилось, почему бы не показать?» — заявила со смехом коллега шансон-исполнительницы Анита Цой.

Сама Любовь Залмановна подтвердила, что результат превзошел все ожидания: теперь она демонстрирует результаты хирургического вмешательства коллегам и журналистам.

В свою очередь, пластический хирург Тимур Хайдаров, который и работал с телом Успенской, уточнил, что исполнительница не хотела вставлять силиконовые импланты. Вместо этого был использован жир самой певицы, который выкачали из других частей тела. Общая стоимость операции составила два миллиона рублей. Однако Успенская не скрывает, что готова на все ради красоты. К тому же вскоре она хочет в пятый раз выйти замуж.

«Операция была направлена на тело: это и грудь, и руки, и спина, и животик. У нее была замена имплантов, плюс мы сделали подтяжку, потому что они были, грубо говоря, каменные. Я говорю: „Замуж еще хотим? Собираемся? Надо мягкую грудь тогда“», — рассказал Хайдаров.

Он говорит, что на самом деле корректировки носили точечный характер, поскольку у певицы и своя фигура хорошая.

Напомним, что это далеко не первая пластическая операция шансон-исполнительницы. Успенскую регулярно критикуют за это в социальных сетях, однако останавливаться Любовь Залмановна не намерена.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Любовь Успенская рассказала, как смогла быстро сбросить 10 кг.

113

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Судьи российского формата

«Все в шоке»: в РФ Путина просят закрыть шоу «Маска»

Любовь Успенская

Два миллиона за новую попу: Любовь Успенская похвасталась пластикой ягодиц

Бразильцы

Хотели убедиться в смерти: семья раскопала могилу умершего младенца из-за «видения» священника

Скорая помощь

В РФ молодую медсестру задушили прямо на рабочем месте

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер