Два миллиона за новую попу: Любовь Успенская похвасталась пластикой ягодиц

Известная российская певица Любовь Успенская, которой недавно исполнилось 67 лет, потратила два миллиона рублей (около 738 тысяч гривен) на увеличение попы. Радостная новость прозвучала в эфире одного из российских телеканалов.

«Я недавно видела у Любы Успенской, как она сделала себе потрясающе попу. И я вам должна сказать, что, блин, не важно, сколько тебе лет, но если ты гордишься тем, что у тебя получилось, почему бы не показать?» — заявила со смехом коллега шансон-исполнительницы Анита Цой.

Сама Любовь Залмановна подтвердила, что результат превзошел все ожидания: теперь она демонстрирует результаты хирургического вмешательства коллегам и журналистам.

В свою очередь, пластический хирург Тимур Хайдаров, который и работал с телом Успенской, уточнил, что исполнительница не хотела вставлять силиконовые импланты. Вместо этого был использован жир самой певицы, который выкачали из других частей тела. Общая стоимость операции составила два миллиона рублей. Однако Успенская не скрывает, что готова на все ради красоты. К тому же вскоре она хочет в пятый раз выйти замуж.

«Операция была направлена на тело: это и грудь, и руки, и спина, и животик. У нее была замена имплантов, плюс мы сделали подтяжку, потому что они были, грубо говоря, каменные. Я говорю: „Замуж еще хотим? Собираемся? Надо мягкую грудь тогда“», — рассказал Хайдаров.

Он говорит, что на самом деле корректировки носили точечный характер, поскольку у певицы и своя фигура хорошая.

Напомним, что это далеко не первая пластическая операция шансон-исполнительницы. Успенскую регулярно критикуют за это в социальных сетях, однако останавливаться Любовь Залмановна не намерена.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Любовь Успенская рассказала, как смогла быстро сбросить 10 кг.

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