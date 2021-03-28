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Шоу-бизнес

Самый ответственный момент: взволнованный Олег Винник рассказал, что будет происходить на «Голосі країни»

17:42 28 марта 2021
Винник

Популярный украинский артист и тренер «Голосу країни» Олег Винник, похоже, очень переживает по поводу итогов состязания между конкурсантами, которое пройдет вечером в воскресенье. Так, сначала маэстро опубликовал небольшое обращение к своим поклонникам в Instagram.

«Самый ответственный этап! Уже сегодня вы узнаете имена четырех участников моей команды, которые завоевали места в прямых эфирах», — написал он.

Через несколько часов певец разместил еще один пост, в котором рассказал о том, какие чувства испытывает во время конкурса.

«Наслаждение наблюдать, как растут и меняются вокалисты на сцене „Голосу країни“. Встретимся в нокаутах», — отметил артист.

В этом посте Олег Анатольевич добавил несколько фото, которые передают его состояние.

Почувствовав, что творится в душе кумира, его поклонники выразили ему слова поддержки и веры в то, что команда Винника победит.

Напомним, что Олег Винник стал тренером на проекте вместе с Дмитрием Монатиком, Надей Дорофеевой и Тиной Кароль. Кроме того, звездной четверке сегодня будут помогать Юлия Санина, Альона Альона, Дан Балан и Иван Дорн.

В этом сезоне в шоу «Голос країни» появится нововведение — во время «нокаута» рядом с наставниками появятся «советники», которые будут помогать тренерам сделать правильный выбор. У Винника советником станет Иван Дорн.

В проект также возвращается Дан Балан, о чем так просили зрители. Бывший тренер станет советником у Тины Кароль.

Фото Instagram/olegg.vynnyk

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