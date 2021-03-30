По цене «однушки»: стало известно, во сколько обошлась Ивлеевой ее секси-фотосессия

Известная телеведущая и блогер Настя Ивлеева, которая в честь своего 30-летия снялась голой для Playboy, сама выступила инициатором столь откровенной съемки, полностью оплатила стоимость фотосессии и контролировала весь процесс. Об этом рассказали в команде звезды.

«Весь проект — инициатива Ивлеевой. Раньше я работал с ее мужем Элджеем, но она, наверное, даже не знает об этом. Она перфекционист, все согласовывалось через нее. На весь проект ушел примерно месяц. Причем много времени ушло именно на переговоры, согласование, обсуждение», — рассказал арт-директор студии CAMERAPTOR Дмитрий E1.RU.

Он также добавил, что в этом проекте совместили натуральную съемку и 3D-графику. Снимали в капсульном отеле в режиме полной секретности. Ивлеева не просто контролировала каждую деталь и позу, но и полностью оплатила всю работу команды дизайнеров. По словам Дмитрия, обошлось ей это по цене однушки в Екатеринбурге, а это несколько миллионов рублей.

Сейчас они с Настей готовят новый, не менее эпатажный проект.

Ранее полуголая Ивлеева на четвереньках озадачила поклонников.

Фото Instagram.com/_agentgirl

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