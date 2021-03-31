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Шоу-бизнес

Пришлось выпить шампанского «для храбрости»: Леся Никитюк призналась в необычной фобии

18:51 31 марта 2021
Никитюк

Во время отдыха в Египте телеведущей Лесе Никитюк для того, чтобы сделать фото с лошадью, пришлось «для смелости» выпить шампанского.

Девушка призналась, что очень боится лошадей. Она вспомнила, как в 15 лет ее сбросил конь, а в 18 кобыла чуть не отгрызла руку.

«В 25 в Боливии, конь бежал за мной, я уже думала рыть нору и прятаться. Короче на этом фото в Египте … мне пришлось хряпнуть шампанского «чтобы иметь такой непринужденный вид», — уточнила ведущая.

Поклонники оценили «жертву» Леси и похвалили яркие фото.

Напомним, на отдыхе Никитюк с подругой побывали на концерте певицы Maruv. На сцене артисты эпатировали публику провокационными жестами и трюками. Так что Лесе пришлось даже закрывать лицо подруге, чтобы она не смотрела на такой «разврат».

Фото Instagram/lesia_nikituk

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