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Шоу-бизнес

«Давно бы так»: Леся Никитюк похвасталась новым имиджем

11:00 1 апреля 2021
Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк, рассказавшая о своей фобии, похвасталась новым имиджем. Звезда решила немного изменить цвет волос, но получилось так, что мастер преобразил ее и отрезал длинные пряди, которые Леся отращивала последнее время. Фото в новом образе Никитюк опубликовала в Instagram и вызвала восторг подписчиков.

Одной из первых отреагировала звездная подруга Оля Полякова. «Шикарна! Давно надо было так!», — написала под фото певица.

Кстати, сама Полякова также немного изменила прическу, она отрезала челку. Новым образом удивила и певица Джамала.

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