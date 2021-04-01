«Лариса Долина вам не простит это фото»: Глызин «подставил» певицу

Экс-солист «Веселых ребят» Алексей Глызин, ставшим недавно героем одной из передач Елены Малышевой о здоровье, опубликовал в Instagram свежее фото с коллегами по цеху.

В сети возмутились тем, что Глызин показал певицу Ларису Долину в таком неприглядном виде и потребовали снимок удалить. К слову, появились и другие мнения.

Напомним, фанаты Аллы Пугачевой не перестают отмечать ее свежесть, ухоженность и хороший вкус. За семьей Примадонны поклонники постоянно следят и комментируют все фото и видео, появляющиеся в соцсетях. Особенно пристальное внимание уделяется двойняшкам Лизе и Гарри.

Фото Instagram/alexey.glyzin

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