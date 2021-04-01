Актеры Денисенко и Фединчик сыграли четвертую свадьбу

Известная актерская пара Наталка Денисенко и Андрей Фединчик, отметивший недавно 35-летний юбилей, сыграли четвертую свадьбу. В их семье существует традиция — каждый год скреплять союз новой церемонией в новой стране. В этот раз вместе с сыном Андрюшей они отправились в Египет. Наталья надела белое платье и фату, Андрей — белые шорты и футболку. Четвертую церемонию провели в море на яхте. Яркими фото Наталья поделилась в Instagram.

«Ну что, 4-тая свадьба. Благодарю @andreyfedinchik за то что ты мой муж, я люблю тебя.1.04.2021», — подписала свадебные снимки счастливая актриса.

Подписчики, среди которых немало знаменитостей поздравляют молодоженов и желают им счастья.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 1 апреля свой день рождения празднует Дмитрий Монатик. Он выпустил новый клип, в котором впервые показал лица своих детей и архивные семейные фото.

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