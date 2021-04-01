27.70 / 27.89 32.42 / 32.76
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Актеры Денисенко и Фединчик сыграли четвертую свадьбу

17:14 1 апреля 2021
Наталка Денисенко и Андрей Фединчик

Известная актерская пара Наталка Денисенко и Андрей Фединчик, отметивший недавно 35-летний юбилей, сыграли четвертую свадьбу. В их семье существует традиция — каждый год скреплять союз новой церемонией в новой стране. В этот раз вместе с сыном Андрюшей они отправились в Египет. Наталья надела белое платье и фату, Андрей — белые шорты и футболку. Четвертую церемонию провели в море на яхте. Яркими фото Наталья поделилась в Instagram.

«Ну что, 4-тая свадьба. Благодарю @andreyfedinchik за то что ты мой муж, я люблю тебя.1.04.2021», — подписала свадебные снимки счастливая актриса.

Подписчики, среди которых немало знаменитостей поздравляют молодоженов и желают им счастья.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 1 апреля свой день рождения празднует Дмитрий Монатик. Он выпустил новый клип, в котором впервые показал лица своих детей и архивные семейные фото.

196

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
илья резник

«Невмоготу платить аренду»: знаменитый автор песен Пугачевой остался без загородного дома

Дмитрий Монатик

Дмитрий Монатик в свой день рождения впервые показал лица детей

Наташа Королева

Наташа Королева поздравила Владимира Винокура неприличными фото

Злата Огневич

Злата Огневич с огромным декольте спела гимн Украины

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер