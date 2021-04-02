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Шоу-бизнес

Дан Балан заинтриговал постом о возвращении Дракулы

19:51 2 апреля 2021
Дан Балан

42-летний молдавский певец Дан Балан, который в последнее время заметно осунулся и похудел, написал пост, вызвавший оживление фанатов. Они оставили много комментариев в Instagram артиста.

«Дракула возвращается!» — написал Дан Балан и опубликовал свое фото.

Фолловеры интересуются: «Дан, где ты пропадаешь? Мы конечно понимаем, что ты лирику нам готовишь, но заглянуть к нам тоже можно… Нужно!», «Добрый вечер, а что это значит?», «Мне что, приснилось?», «Дан, мы очень скучали».

Как сообщалось ранее, певец и тренер «Голосу країни» Дан Балан, выпустил с подопечной Индирой Едильбаевой ремикс на свою песню. При этом певица заявила, что Балан — человек с магическими способностями.

Фото из Instagram Дана Балана

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