Дан Балан заинтриговал постом о возвращении Дракулы
42-летний молдавский певец Дан Балан, который в последнее время заметно осунулся и похудел, написал пост, вызвавший оживление фанатов. Они оставили много комментариев в Instagram артиста.
«Дракула возвращается!» — написал Дан Балан и опубликовал свое фото.
Фолловеры интересуются: «Дан, где ты пропадаешь? Мы конечно понимаем, что ты лирику нам готовишь, но заглянуть к нам тоже можно… Нужно!», «Добрый вечер, а что это значит?», «Мне что, приснилось?», «Дан, мы очень скучали».
Как сообщалось ранее, певец и тренер «Голосу країни» Дан Балан, выпустил с подопечной Индирой Едильбаевой ремикс на свою песню. При этом певица заявила, что Балан — человек с магическими способностями.
Фото из Instagram Дана Балана41
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