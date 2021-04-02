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Шоу-бизнес

Моргенштерн вспомнил о Янковском: его не поняли

22:53 2 апреля 2021
Моргенштерн

Российский рэпер Алишер Валеев, более известный как «Моргенштерн», который накануне обзавелся новеньким Porsche 911 Turbo S, удивил фолловеров в Instagram, выложив фрагмент фильма «Тот самый Мюнхгаузен».

«Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Серьезное лицо — еще не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением. Вы улыбайтесь, господа, улыбайтесь!», — говорит в кадре герой Олега Янковского.

Очевидно, что так думает и сам рэпер.

Сразу несколько подписчиков музыканта решили, что звезда — подшофе.

Но нашлись и те, кто поддержал знаменитость в его поисках кумира.

Напомним, недавно дочь Светланы Лободы обвинила Моргенштерна в том, что его видео портят сеть TikTok.

Фото Instagram Моргенштерна

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