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Шоу-бизнес

«Это мои дети»: российская «звездочка» Клава Кока «сорвала уроки» в московской школе

11:19 3 апреля 2021
Клава Кока

Восходящая российская «звездочка» шоу-бизнеса Клава Кока, поставившая на место Инстасамку, вспомнила детство и решила съездить в одну из московских средних школ, пишет Ura.ru.

«Привет, школота, как там уроки? Прямо сейчас направляюсь в одну из школ! Посмотрю, что из этого выйдет!» — записала видео из машины Кока.

При этом образ певицы был по-настоящему сногсшибательным: длинные хвосты и афрокосы на голове, флуоресцентно-желтая шубка, зеленые серьги, большие ресницы и яркий маникюр. В общем, влиться в компанию «трудных» подростков Клаве было бы проще простого.

Увидев знаменитость, дети схватились за телефоны — вдруг не поверят, что звезда Black Star их навестила. Веселая толпа то и дело носилась по коридорам школы, словно забыв об уроках.

«Это мои дети, мой класс! Я — учительница!» — восклицала певица с букетом роз в руках.

Несмотря на то, что певица заявляла, что ее визит должен был закончиться разговором с «трудными» подростками, встреча с селебрити превратилась в автограф-сессию. Один за другим мальчишки и девчонки тянули ручки с листками Клаве: всем очень хотелось получить подпись на память. Хотя, возможно, среди них были и «трудные» ученики.

Блогер и певица Клава Кока, в становлении которой поучаствовала сама Алла Пугачева, вошла в ТОП самых прослушиваемых русскоязычных исполнительниц по версии интернет-сервиса Spotify. При этом звезда не только сама пишет песни, но и регулярно выпускает клипы. Одни из наиболее популярных — на песни «Зая», «Я устала» и «Покинула чат». Каждый ролик набрал более семи миллионов просмотров в YouTube.

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«Это мои дети»: российская «звездочка» Клава Кока «сорвала уроки» в московской школе

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