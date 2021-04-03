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Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала свою шикарную «пятую точку» на пляже в Дубае

15:17 3 апреля 2021
Вера Брежнева

Известная певица Вера Брежнева отправилась в ОАЭ для празднования дня рождения Сони, которой исполнилось 20 лет. О своей поездке она активно рассказывает в Instagram.

Сейчас из-за коронавирусных ограничений выбор стран для отдыха очень ограничен, и Брежнева решила остановиться именно на арабском государстве, в котором была уже много раз.

На отдыхе экс-солистка «ВИА Гры» вместе со своими наследницами Соней и Сарой, а также сестрой Викторией Галушко, экс-супругой Александра Цекало.

Кто-то из них и сфотографировал Брежневу сзади, когда она отдыхала на лежаке. На кадре вокалистка предстает в белом топе и стрингах, которые едва прикрывают ее ягодицы.

Вера не стала стесняться снимка и разместила его в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram.

«Лежишь читаешь, а кто-то сзади фоткает тебя», — подписала она фотографию.

Пользователи отметили, что несмотря на возраст и рождение двух дочерей, звезда по-прежнему демонстрирует отличные формы, которым позавидуют многие.

Как писали «ФАКТЫ», также ранее певица сфотографировалась на пляже возле теплого моря, написав в Instagram, что у нее каникулы. «Самое большое мое счастье, что я наконец-то с обеими дочками», — написала Вера Брежнева.

Фото Веры Брежневой из социальных сетей

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