Отметившая 20-летие первенца Вера Брежнева похвасталась фигурой

Певица Вера Брежнева, старшей дочке которой, Соне, на днях исполнилось 20 лет, показала стройную фигуру.

Певица сфотографировалась на пляже возле теплого моря, написав в Instagram, что у нее каникулы. «Самое большое мое счастье, что я наконец-то с обеими дочками», — пишет Вера Брежнева.

Напомним, что младшей дочке певицы, Саре, в декабре 2020 года исполнилось 11 лет.

Недавно Вера Брежнева показала трогательную фотографию, на которой ее девочки стоят обнявшись. Певица призналась, что поместила это фото на заставку в смартфоне.

Брежнева сетует на то, что редко бывает с дочками «вместе в одном городе», и что «с каждым годом все больше наслаждается своими девочками».

У ее супруга, продюсера Константина Меладзе, тоже есть дочь — Лие недавно исполнилось 17 лет.

Фото Веры Брежневой из социальных сетей.

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