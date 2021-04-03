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Шоу-бизнес

Могла уйти в политику: Тина Кароль рассказала о стоявшем недавно перед ней выборе

17:03 3 апреля 2021
Тина Кароль

Певица Тина Кароль, порадовавшая на днях поклонников новым альбомом «Красиво», призналась, что ее новое творение рассказывает о девушке, находящейся в поисках своей любви и преодолевающей при этом различные преграды. Впору предположить, что этой девушкой является сама певица — к такой мысли приводят высказывания Тины, которые разместил один из ее фанатских аккаунтов в Instagram.

Поклонники нашли сильную цитату певицы о выборе, который не так давно ей пришлось сделать.

«У меня был выбор: или уйти со сцены, например, в политику, или выйти замуж, или вообще затаиться на время. Или… сделать рывок, и я на него решилась. Мне хотелось новым альбомом придать людям уверенности и смелости. Сфокусироваться на цели и ее достижении — как самой, так и помочь в этом другим», — цитируют фанаты свою любимицу.

По словам Тины, она очень довольна собственной трансформацией.

«Этот вайб появляется откуда-то сам по себе, но я честна, я не вру. И сейчас, когда смотрю клипы, которые мы сняли, лайв и слушаю альбом, то думаю: а что, так можно было?» — делится с поклонниками мыслями Кароль.

Напомним, сейчас Тина Кароль — одна из звездных наставников в шоу «Голос країни». В прошлом выпуске у нее появился советник — любимец публики Дан Балан.

Фото Instagram/tinakarol_fantina

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