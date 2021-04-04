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Шоу-бизнес

Карлсон или Зибров на дроне? Леся Никитюк озадачила поклонников своим «постельным» фото

14:01 4 апреля 2021
Никитюк

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк подробно информирует поклонников обо всем, что происходит в ее жизни. Не остаются за кадром и весьма интимные подробности. Как известно, в Instagram за жизнью девушки следят более 3,5 миллионов подписчиков. Они могут видеть Лесю в разных ракурсах.

Так, в пятницу Никитюк показала, как «зависает» после трудной рабочей недели.

В субботу Леся была занята организацией бильярдного турнира имени себя любимой.

А в воскресенье решила отдохнуть подольше, поэтому пребывала в расслабленном состоянии до обеда, а затем проснулась и поделилась снимками этого процесса со своими подписчиками.

Большинство фолловеров по привычке восхитились красотой девушки и особенно ее ног. А также попытались выяснить, снимает ли Леся свои шикарные туфли на ночь. При этом некоторым из них захотелось узнать — кто же фотографировал Лесю, поднявшись на люстру? Бывший ведущий «Орла и Решки» Андрей Бедняков предположил, что это сделал Павло Зибров на дроне, другие высказали версию Карлсона, который спустился с крыши и т. д. Впрочем, пока что все догадки остались без ответа.

Напомним, Никитюк показала, какой подарок получила на 1 апреля.

Фото Instagram/lesia_nikituk

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