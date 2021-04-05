Беременная Приходько прячет живот и не говорит о личном

Певицу Анастасию Приходько, рассказавшую ранее, как карантин изменил ее жизнь и повлиял на отношения с мужем, заподозрили в третьей беременности. Но звезда скрывает свое положение и отказывается говорить о личном. Хотя ей с трудом удается скрывать внушительный животик.

Впервые о беременности Приходько заговорили на шоу «Маска», где Настя выступала в образе Стрекозы. Еще в начале проекта ведущий канала «Украина» Владимир Остапчук заявил, что одна из участниц ждет ребенка. В минувшем эфире шоу стало очевидно — Стрекоза в положении. Однако, сняв маску, Настя лишь улыбалась и на прямой вопрос о беременности только отвечала: «Это интимно и очень лично».

На новом фото в Instagram Настя опубликовала новое фото в нежном весеннем обрезе, в цветах. Поверх платья-комбинации певица накинула пальто, прикрыв округлившийся животик.

Напомним, Анастасия Приходько воспитывает 11-летнюю дочь Нану и 6-летнего сына Александра.

Как прошел последний эфир шоу «Маска», кого раскрыли судьи, все подробности читайте здесь.

332

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter