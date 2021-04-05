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Шоу-бизнес

Заболевшая ковидом Лобода показала, как выглядит

4:21 6 апреля 2021
Светлана Лобода

Певица Светлана Лобода, которая десять дней тому почувствовала недомогание, а потом получила и положительный тест на коронавирус, показала, как она выглядит сейчас.

В Instagram певица выложила фото в постели. Она в белой пижаме без макияжа и прически лежит под одеялом. Лобода, получившая премию «ЖАРА music awards», пишет, что нет ничего лучше для выздоровление, чем положительные эмоции.

После того, как Светлана Лобода слегла, ее продюсер Нателла Крапивина обрушилась с критикой на «антивакцинщиков»: «Не думайте, что вирус — это то, что бывает с другими».

Фото Светланы Лободы из социальных сетей.

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