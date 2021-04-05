Еще один известный украинский телеведущий отказался от участия в «Славянском базаре»

Вслед за Тимуром Мирошниченко еще один известный украинский телеведущий Андрей Доманский отказался принимать участие в фестивале «Славянский базар» в Беларуси. Его имя появилось на официальных афишах вместе с Оксаной Антонюк — солисткой заслуженного академического ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины.

Андрей опроверг свое участие в «Славянском базаре», опубликовав пост в Instagram. Телеведущий утверждает, что его имя действительно обсуждалось, но он не давал своего согласия. Ехать на фестиваль в Витебск Доманский не собирается.

«Мою кандидатуру действительно рассматривали в качестве ведущего, но официального согласия с моей стороны НЕТ, и НЕ БУДЕТ. Спасибо за понимание, всем мир», — написал Доманский.

Среди участников фестиваля в афишах значатся многие российские и украинские артисты, в том числе Таисия Повалий, Олег Винник, MARUV, Ирина Билык.

Поклонники Олега Винника возмущаются в сети и просят артиста не принимать участие в фестивале.

Напомним, «Славянский базар» в Витебске проводится под патронатом Александра Лукашенко, который жестко подавляет мирные митинги своих сограждан. Беларусы просят зарубежных артистов бойкотировать фестиваль.

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