Организаторы «Славянского базара» назвали новую украинскую ведущую конкурса, но сама она не в курсе

После того, как телеведущий Андрей Доманский отказался принимать участие в фестивале «Славянский базар» в Беларуси, организаторы мероприятия объявили ведущей торжественного открытия от Украины Оксану Антонюк, пишет «Детектор медиа».

Антонюк — режиссер-постановщик ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины. Она не раз принимала участие в фестивале. Как оказалось, сама Оксана Антонюк сказала, что не получала приглашения от фестиваля, но подтвердила, что к ней неоднократно обращались организаторы мероприятия.

«Я не знаю, что будет сегодня вечером, не то, что будет через полгода. Все зависит от обстоятельств, в том числе от состояния здоровья. Учитывая события, происходящие в нашей стране и в Беларуси, учитывая политическую ситуацию, я стараюсь ничего не говорить и не планировать», — цитирует ресурс слова Антонюк.

Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске» уже много лет проходит под патронатом Александра Лукашенко и финансируется из бюджета Союзного государства Беларуси и России. Открытие тридцатого юбилейного фестиваля запланировано на 15 июля 2021 года. От Украины в заявке указаны Таисия Повалий и Ирина Билык.

Напомним, ранее от роли ведущего на «Славянском базаре» отказался Тимур Мирошниченко. Он уже уведомил об этом организаторов конкурса.

Фото tsn.ua/

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