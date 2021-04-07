Стало известно, кто заменил Тимура Мирошниченко в звездном проекте

Новым ведущим программы о знаменитостях «Зірковий шлях» вместо Тимура Мирошниченко, который перешел на другой канал, стал известный телеведущий и ресторатор Даниэль Салем. Первый выпуск с ним уже вышел в эфир. Ради нового проекта ему пришлось выучить украинский язык, от чего получил огромное удовольствие.

«Я много поездил по миру, слышал много языков, украинский является действительно самым мелодичным и интересным. Я еще работаю над собой, меня это очень увлекло», — признается Даниэль.

Он говорит, что ранее не был знаком с партнершей Аленой Винницкой, но они с первой встречи нашли общий язык.

«Хотя с Аленой Винницкой я ранее не был знаком, еще на этапе проб мы сразу с ней поладили. Алена настоящий профессионал своего дела и всячески поддерживала меня», — поделился Даниэль Салем.

В первом выпуске Даниэль поделился подробностями своей непростой жизни. Он родился в Одессе, до шести лет жил в этом городе, а затем переехал на родину отца в Ливан. Там семья жила очень бедно. Даниэль вспоминает, что они с двоюродными братьями и сестрами, а это 30 человек, ютились в одной комнате. С 11 лет он уже начал работать.

«Мы спали, как шпроты в банке. С раннего детства я начал работать. Моя первая профессия — чистильщик обуви. Я брал свой сундучок, садился на площади в Бейруте и ждал клиентов. Один башмак — 1 доллар. На заработанные деньги покупал продукты для братьев и сестер», — рассказал Салем.

С 19 лет он ездил на заработки по разным странам, проживал в Марокко, Турции, Египте и Канаде. Служил в ливанской армии, изучал иностранные языки. Высшее образование получил в Украине по специальности хирург-офтальмолог. Сейчас имеет успешный ресторанный бизнес в Одессе. Женат, воспитывает дочь. Новый ведущий «Зіркового шляху» любит экстрим и не боится воплощать самые смелые идеи в жизнь.

Тем временем стало известно, что Тимур Мирошниченко, который отказался от участия в «Славянском базаре», перешел на канал «1+1» в проект прямого эфира «Твой день».

Также от участия в фестивале в Беларуси отказался Андрей Доманский.

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