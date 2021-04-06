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Попавший в скандал со «Славянским базаром» Тимур Мирошниченко покидает канал «Украина»

14:21 6 апреля 2021
Тимур Мирошниченко

Телеведущий Тимур Мирошниченко, который опроверг свое участие в «Славянском базаре» в Беларуси, покидает канал «Украина». Он больше не будет вести проект «Зірковий шлях». Увольнение официально подтвердили на станице канала в Instagram.

«Команда проекта искренне благодарит Тимура за более полтора года невероятного сотрудничества. За это время, вместе с партнершей программы Аленой Винницкой ведущий провел более двухсот выпусков, в которых рассказал тысячи историй о знаменитостях. Кроме того, сам становился героем. Мы первыми сообщали о самых важных событиях в его жизни, а их было много: похудение на 10 кг, рождение сына, множество путешествий и покупка нового жилища», — говорится в сообщении.

Уже завтра канал представит нового ведущего, его имя пока держится в секрете.

Тимур Мирошниченко пока свой уход не комментировал. Но ходят слухи, что он переходит в новый проект другого общенационального канала. Формат шоу пока не известен.

Напомним, Тимур Мирошниченко является голосом «Евровидения» в Украине, много лет комментирует взрослый и детский конкурсы. Также он 10 лет был ведущим «Славянского базара» в Витебске. Но в этом году из-за общественного резонанса ведущий отказался ехать на фестиваль, который проходит под патронатом Александра Лукашенко и финансируется правительствами Беларуси и России. После этого глава правления НОТУ Зураб Аласания сообщил, что Мирошниченко уволился с Общественного по собственному желанию, однако и в дальнейшем он будет комментировать «Евровидение».


Участие украинских артистов в «Славянском базаре» вызвало общественный резонанс. Поклонники Олега Винника призывают его не ехать на фестиваль.

А Андрей Доманский вслед за Мирошниченко отказался быть ведущим «Базара».

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