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Шоу-бизнес

«Не то, что сейчас»: Леся Никитюк удивила школьным фото

18:27 7 апреля 2021
Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк, сменившая недавно прическу, не устает удивлять своих поклонников. На своей странице в Instagram она показала, как выглядела в девятом классе. Тогда у Леси была челка и светлые, слегка волнистые волосы, скромный макияж.

«9 классница Лесюшка говорит всем привет. Милая, скромная, наивная девочка. Не то, что сейчас. Деревянные бусы», — с юмором подписала Леся свое фото.

Подписчики Никитюк, в том числе и ее звездные друзья, в комментариях удивляются, оставляют комплименты и отмечают, что Леся сейчас выглядит совершенно иначе. Замечают, что у нее изменилась форма носа.

Кстати, Лесе и раньше приписывали пластические операции. Но телеведущая уверяет, что не прибегала к вмешательствам, следит за собой, регулярно посещает косметолога и делится средствами по уходу в сети.

Недавно Никитюк вместе с мамой посетила клинику в Стамбуле, где прошла плановое обследование.

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